2019-08-23T12:07:10+03:00
Общество

Иван Белозерцев предложил учредить почетное звание «Народный учитель Пензенской области»

Губернатор озвучил инициативу во время августовского педагогического форума «Национальный проект «Образование»: от развития к процветанию региона»
Алина МЯСИНА
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На мероприятии, которое состоялось в ККЗ «Пенза» глава региона отметил успехи пензенских педагогов: по итогам прошедшего учебного года эксперты ЕГЭ оценили работы 34 местных выпускников на 100 баллов.

- От качества ваших знаний, от нравственных ориентиров, которые вы задаете своим ученикам, от вашего педагогического мастерства, мудрости и терпения зависят не только уровень образования и профессиональная подготовка учащихся, но и духовное развитие подрастающего поколения, - обратился Иван Белозерцев к учителям.

Губернатор предложил учредить почетное звание «Народный учитель Пензенской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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