В Пензе в восьмой раз пройдет фестиваль СМИ «А мы из Пензы»
В этом году мероприятие будет организовано в рамках первого молодежного медиафорума «mediaАКЦЕНТ»
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5 сентября в Пензе состоится областной фестиваль «А мы из Пензы», в котором примут участие работники региональных и районных средств массовой информации, студенты и преподаватели пензенских вузов. Для них будут организованы мастер-классы и семинары.
Также в рамках фестиваля состоится награждение победителей конкурса журналистских материалов. В этом году призовой фонд составляет два миллиона рублей.
Фестиваль «А мы из Пензы» проводится совместно Департаментом информационной политики и средств массовой информации Пензенской области и Пензенской областной организацией «Союза журналистов России».
ИСТОЧНИК KP.RU