В Пензе в восьмой раз пройдет фестиваль СМИ «А мы из Пензы»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-23T11:42:44+03:00

В этом году мероприятие будет организовано в рамках первого молодежного медиафорума «mediaАКЦЕНТ»

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5 сентября в Пензе состоится областной фестиваль «А мы из Пензы», в котором примут участие работники региональных и районных средств массовой информации, студенты и преподаватели пензенских вузов. Для них будут организованы мастер-классы и семинары.

Также в рамках фестиваля состоится награждение победителей конкурса журналистских материалов. В этом году призовой фонд составляет два миллиона рублей.

Фестиваль «А мы из Пензы» проводится совместно Департаментом информационной политики и средств массовой информации Пензенской области и Пензенской областной организацией «Союза журналистов России».

ИСТОЧНИК KP.RU