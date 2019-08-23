Бакунинский мост закроют на реконструкцию на два года
К ремонтным работам приступят 15 сентября
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Осенью в Пензе начнется глобальная реконструкция Бакунинского моста, в связи с чем движение транспорта по нему будет запрещено. Об этом сообщают представители Управления общественных связей города Заречного. Сейчас разрабатываются схемы движения муниципального общественного и личного транспорта из закрытого города до Пензы.
Реконструкция продлится два года и стартует 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU