2019-08-23T10:52:33+03:00
Общество

Бакунинский мост закроют на реконструкцию на два года

К ремонтным работам приступят 15 сентября
Анна ЧЕРНАЯ
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Осенью в Пензе начнется глобальная реконструкция Бакунинского моста, в связи с чем движение транспорта по нему будет запрещено. Об этом сообщают представители Управления общественных связей города Заречного. Сейчас разрабатываются схемы движения муниципального общественного и личного транспорта из закрытого города до Пензы.

Реконструкция продлится два года и стартует 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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