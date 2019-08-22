2019-08-22T14:05:16+03:00
Здоровье

Жители Неверкинского района сдали 37 литров крови

В регионе продолжается акция «Ответственное донорство – надежное будущее Губернии»
Анна ЧЕРНАЯ
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20 и 21 августа на территории Неверкинской районной больницы работал передвижной комплекс областного клинического центра крови. Все желающие могли стать донорами, сдав кровь или ее компоненты.

- Подобные акции проводятся в нашей области регулярно, - отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

За два дня донорами стали 84 жителя района, пополнившие банк крови на 37 литров.

Следующий этап акции пройдет 10 и 11 сентября в Вадинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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