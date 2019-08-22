Жители Неверкинского района сдали 37 литров крови
В регионе продолжается акция «Ответственное донорство – надежное будущее Губернии»
Изменить размер текста:
20 и 21 августа на территории Неверкинской районной больницы работал передвижной комплекс областного клинического центра крови. Все желающие могли стать донорами, сдав кровь или ее компоненты.
- Подобные акции проводятся в нашей области регулярно, - отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.
За два дня донорами стали 84 жителя района, пополнившие банк крови на 37 литров.
Следующий этап акции пройдет 10 и 11 сентября в Вадинском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU