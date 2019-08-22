В Мордовии перенесли День знаний
1 сентября объявлено в республике выходным днем для учителей и школьников
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Глава Мордовии Владимир Волков принял решение перенести торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. Ранее в адрес главы республики поступали многочисленные просьбы горожан перенести праздник на 2 сентября, а 1-е оставить выходным воскресным днем.
О положительном решении Главы РМ сообщила заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова.
ИСТОЧНИК KP.RU