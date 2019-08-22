2019-08-22T12:49:26+03:00
Общество

В Мордовии перенесли День знаний

1 сентября объявлено в республике выходным днем для учителей и школьников
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Мордовии Владимир Волков принял решение перенести торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. Ранее в адрес главы республики поступали многочисленные просьбы горожан перенести праздник на 2 сентября, а 1-е оставить выходным воскресным днем.

О положительном решении Главы РМ сообщила заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24