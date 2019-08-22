В Пензу приехала двукратная Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар
Сегодня спортсменка проведет мастер-класс для воспитанников МБУ СШ №6
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15 августа в Пензе стартовали тренировки по фигурному катанию. Свои навыки на льду оттачивают 18 воспитанников МБУ СШ №6.
Сегодня для них будет организован мастер-класс ЗМС России, двукратной Олимпийской чемпионки 2014 года, четырехкратной чемпионки Европы и трехкратной чемпионки России Татьяны Волосожар, после окончания которого ребята смогут взять автограф у именитой чемпионки.
Организаторами мероприятия выступили тренеры ребят Екатерина Васильева, Алексей Васильев и Светлана Пилипенко.
ИСТОЧНИК KP.RU