2019-08-22T12:03:56+03:00
Спорт

В Пензу приехала двукратная Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар

Сегодня спортсменка проведет мастер-класс для воспитанников МБУ СШ №6
Анна ЧЕРНАЯ
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15 августа в Пензе стартовали тренировки по фигурному катанию. Свои навыки на льду оттачивают 18 воспитанников МБУ СШ №6.

Сегодня для них будет организован мастер-класс ЗМС России, двукратной Олимпийской чемпионки 2014 года, четырехкратной чемпионки Европы и трехкратной чемпионки России Татьяны Волосожар, после окончания которого ребята смогут взять автограф у именитой чемпионки.

Организаторами мероприятия выступили тренеры ребят Екатерина Васильева, Алексей Васильев и Светлана Пилипенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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