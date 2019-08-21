Компания «СтанкоМашСтрой» открыла второй производственный цех в Пензе

СЕГОДНЯ 17:12 2019-08-21T17:19:18+03:00

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В 2015 году компания «СтанкоМашСтрой», генеральным директором которого является Олег Александрович Кочетков, приступила к реализации в Пензе инвестпроекта по организации серийного производства и локализации производства узлов и комплектующих изделий металлообрабатывающих станков. Открытие первого цеха состоялось в том же годы.

Во втором запустят единственное на сегодняшний день в стране производство фрезерных вертикальных обрабатывающих центров с конструкцией цельнолитыми направляющими скольжения. Объем производства составит 300 станков в год. Открытие цеха позволит создать еще 30 рабочих мест.

- На сегодняшний день сложно составлять конкуренцию крупным зарубежным компаниям, но это нужно делать, - подчеркнул Иван Белозерцев. - У руководства «СтанкоМашСтроя», его инженерно-технического состава хороший настрой. География реализации станков охватывает промышленные предприятия не только Российской Федерации, но и страны СНГ, и западные государства. Экспорт расширяется. Это говорит о том, что станки востребованы, и они высокого качества. У компании большое будущее: спрос на станки будет расти не только в Российской Федерации, но и в других странах.

Как отметил президент Российской ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров, открытие нового производства станкоинструментальной отрасли пока является в России нечастым событием.

- То, что Пензенская область постепенно выходит в лидеры отрасли, - заслуга руководства предприятия «СтанкоМашСтрой» и региона, между которыми есть взаимопонимание и взаимная поддержка, - сказал руководитель ассоциации.

В этом году планируется начать строительство и третьего цеха.

ИСТОЧНИК KP.RU