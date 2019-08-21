Пензенские росгвардейцы проверяют безопасность школ перед новым учебным годом

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-21T16:11:05+03:00

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В преддверии нового учебного года управление Росгвардии по Пензенской области организовало проверки общеобразовательных учреждений.

- 163 пензенских школы оснащены кнопками тревожной сигнализации. На данный момент все учреждения прошли проверку, - отмечает начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по Пензенской области» полковник полиции Вадим Конкин.

Специалисты управления разъяснили сотрудникам общеобразовательных учреждений алгоритм действий при возникновении внештатной ситуации в учебном заведении.

- Как только с охраняемого объекта на пульт централизованной охраны поступает сигнал о срабатывании тревожной кнопки, об этом незамедлительно сообщают наряду группы задержания вневедомственной охраны. Бойцы прибывают на объект в максимально короткие сроки и принимают необходимые меры в зависимости от ситуации, - отметил специалист вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии капитан полиции Эдуард Сапожников.

- Сегодня мы в очередной раз наглядно убедились, что нас охраняют настоящие профессионалы своего дела. Также хочу отметить, что мы постоянно проводим инструктажи и занятия с персоналом образовательного учреждения, чтобы не допускать различного рода происшествий, - отметил директор гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского Юрий Каленов.

ИСТОЧНИК KP.RU