Пензенские росгвардейцы проверяют безопасность школ перед новым учебным годом
В преддверии нового учебного года управление Росгвардии по Пензенской области организовало проверки общеобразовательных учреждений.
- 163 пензенских школы оснащены кнопками тревожной сигнализации. На данный момент все учреждения прошли проверку, - отмечает начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по Пензенской области» полковник полиции Вадим Конкин.
Специалисты управления разъяснили сотрудникам общеобразовательных учреждений алгоритм действий при возникновении внештатной ситуации в учебном заведении.
- Как только с охраняемого объекта на пульт централизованной охраны поступает сигнал о срабатывании тревожной кнопки, об этом незамедлительно сообщают наряду группы задержания вневедомственной охраны. Бойцы прибывают на объект в максимально короткие сроки и принимают необходимые меры в зависимости от ситуации, - отметил специалист вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии капитан полиции Эдуард Сапожников.
- Сегодня мы в очередной раз наглядно убедились, что нас охраняют настоящие профессионалы своего дела. Также хочу отметить, что мы постоянно проводим инструктажи и занятия с персоналом образовательного учреждения, чтобы не допускать различного рода происшествий, - отметил директор гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского Юрий Каленов.
ИСТОЧНИК KP.RU