Орнитологи обнаружили новое место гнездования скопы под Пензой

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-21T14:01:49+03:00

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Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области совместно с научным сообществом продолжает работу над сохранением редких видов зверей и птиц.

В минувшие выходные при участии ведущего орнитолога Пензенской области Вячеслава Фролова специалисты обнаружили новое место гнездования скопы - в окрестностях села Лямзяйка. Данный вид внесён в Красную книгу Российской Федерации.

В Пензенской области по экспертной оценке численность скопы три-четыре гнездящиеся пары и пять-шесть одиночных летне-кочующих птиц, с умеренной тенденцией увеличения.

ИСТОЧНИК KP.RU