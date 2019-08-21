Орнитологи обнаружили новое место гнездования скопы под Пензой
Данный вид птиц внесен в Красную книгу
Изменить размер текста:
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области совместно с научным сообществом продолжает работу над сохранением редких видов зверей и птиц.
В минувшие выходные при участии ведущего орнитолога Пензенской области Вячеслава Фролова специалисты обнаружили новое место гнездования скопы - в окрестностях села Лямзяйка. Данный вид внесён в Красную книгу Российской Федерации.
В Пензенской области по экспертной оценке численность скопы три-четыре гнездящиеся пары и пять-шесть одиночных летне-кочующих птиц, с умеренной тенденцией увеличения.
ИСТОЧНИК KP.RU