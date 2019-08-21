Пензенец Егор Павлов взял «серебро» в составе сборной на Мировом первенстве по плаванию

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-21T12:34:18+03:00

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Вчера в Венгрии стартовало первенство мира по плаванию, в котором принимают участие девушки 14-17 лет и юноши 15-18 лет, в том числе и пензенский пловец Егор Павлов. Спортсмен вошел в состав российской сборной.

В первый день соревнований Егор Павлов в составе команды юношей участвовал в эстафете 4х100 метров вольным стилем. По итогам российские спортсмены, в острой борьбе с командой Италии, завоевали серебряные награды, опередив итальянских спортсменов всего на 0,03 сотых секунды. «Золото» получила команда США, установив юношеский рекорд мира.

ИСТОЧНИК KP.RU