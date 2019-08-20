Глава пензенского управления ГИБДД провел выездной прием граждан

СЕГОДНЯ 18:11 2019-08-20T18:15:56+03:00

«Мобильная приемная» расположилась у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Фото: Управление ГИБДД УМВД по Пензенской области

Он длился почти два часа; за это время к руководителю ведомства обратились 15 человек

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Начальник управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области полковник полиции Александр Курчатов совместно с представителями Общественного совета при региональном управлении МВД провел выездной прием граждан по вопросам безопасности дорожного движения в рамках акции «Полиция идет навстречу». «Мобильная приемная» расположилась возле одного из самых оживленных перекрестков областного центра – у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Руководитель Госавтоинспекции вместо заявленного часа отвечал на вопросы участников дорожного движения около двух. На прием к начальнику ГИБДД обратились 15 человек.

Большая часть вопросов касалась организации дорожного движения, нарушений, допускаемых водителями транспортных средств, а также организации работы светофоров на проблемных перекрестках. Отвечая на вопрос о водителях-нарушителях, Александр Курчатов призвал неравнодушных граждан проявлять социальную активность и присылать видеозаписи на официальный сайт пензенской Госавтоинспекции для принятия мер.

- Только по сигналам граждан в этом году на дорогах Пензенской области задержали 250 водителей в состоянии опьянения, а всего при участии жителей региона сотрудники полиции выявили 546 нарушений Правил дорожного движения, - отметил полковник.

Также главный госавтоинспектор области подчеркнул, что в ближайшее время ожидается установка новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД как в Пензе, так и на дорогах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU