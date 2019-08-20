46-летний пензенец устроил стрельбу в кафе

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-20T16:24:54+03:00

К счастью, никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В одном из кафе на улице Клары Цеткин произошло ЧП: подвыпивший посетитель выхватил травматический пистолет и начал палить в потолок. Бармен нажал кнопку тревожной сигнализации.

На место выехали сотрудники Росгвардии. Бойцы задержали 46-летнего пензенца. Другие посетители заведения подтвердили слова бармена.

По факту стрельбы из оружия в не отведенных для этого местах, был составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU