46-летний пензенец устроил стрельбу в кафе
К счастью, никто не пострадал
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В одном из кафе на улице Клары Цеткин произошло ЧП: подвыпивший посетитель выхватил травматический пистолет и начал палить в потолок. Бармен нажал кнопку тревожной сигнализации.
На место выехали сотрудники Росгвардии. Бойцы задержали 46-летнего пензенца. Другие посетители заведения подтвердили слова бармена.
По факту стрельбы из оружия в не отведенных для этого местах, был составлен административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU