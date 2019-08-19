В Мордовии продолжается уборочная кампания

СЕГОДНЯ 19:33 2019-08-19T19:33:17+03:00

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В целом по республике на сегодняшний день обмолочено свыше 40% зерновых, средняя урожайность составляет около 24 центнеров с гектара. Близки к этим цифрам и показатели рузаевских аграриев.

Глава республики побывал на полях сельхозпредприятия «АгроК-С». В том числе оценил ход уборки пивоваренного ячменя около Ключаревских Выселок. Урожайность поля, как рассказал директор сельхозпредприятия Николай Амбаев, составила 28 центнеров с гектара. Собрано более 200 тонн урожая, а в целом обработано уже полторы тысячи тонн зерна. Урожайность озимой пшеницы порадовала - более 30 центнеров с гектара. Но в связи с выпреванием посевов после зимы из 800 гектаров было пересеяно 600. За яровую пшеницу еще не брались, но там результат будет ниже - на сельскохозяйственном сезоне в этом году серьезно отразилась погода.

- Сначала зима погубила посевы, затем летний суховей с температурой более 30 градусов оказал влияние. И добили урожай дальнейшие дожди. Самую высокую ставку мы всегда делаем на озимую пшеницу, а ее в этом году нет. Но борьба за урожай продолжается. Серьезных потерь не будет, соберем все до зернышка, - сказал Николай Амбаев.

Владимир Волков пообщался с механизаторами. Геннадий Федотов рассказал: работой доволен, оплата труда достойная - от 30 тысяч рублей в месяц. Как и у всех, в разгар сезона она зависит от выработки, поэтому механизаторы работают с полной отдачей.

Глава Мордовии Владимир Волков поблагодарил сельских тружеников за работу: «Молодцы! Так держать!».

ИСТОЧНИК KP.RU