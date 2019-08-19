2019-08-19T15:21:29+03:00
Общество

Более 4000 пензенских подростков подрабатывают во время летних каникул

Анна ЧЕРНАЯ
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С начала года в городские и районные центры занятости населения Пензенской области в поисках подходящей временной работы в свободное от учебы время обратились 4359 граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

На работу на предприятиях и организациях промышленного, аграрного секторов экономики, в бюджетной сфере устроились 4346 подростков.

Основные виды работ - подсобные работы на ремонтно-строительных участках и производственных площадках, благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, скверов, парков, благоустройство захоронений участников ВОВ, оказание помощи лицам старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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