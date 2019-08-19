Детей из пензенских малоимущих семей обеспечат канцтоварами и школьной формой
Тему подготовки к грядущему Дню знаний и учебному году затронули на совещании в правительстве региона.
Стало известно, что все дети из малоимущих семей получат необходимое для обучения в школе до 25 августа. На сегодняшний день помощь оказали уже более чем 1700 школьникам. Всего же канцтовары и школьную форму по всему региону получат более пяти тысяч ребят и девчонок.
Также на совещании затронули тему вручения учащимся дневников.
- Из бюджета области были выделены средства для выпуска дневников для учащихся школ со второго по пятый класс, - отметил губернатор.
По информации министра образования региона, дневники на сегодняшний день вместе с учебниками поступают в образовательные организации. 77 процентов уже поступило. Доставка и учебников, и дневников будет завершена на текущей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU