2019-08-19T12:50:58+03:00
Общество

Детей из пензенских малоимущих семей обеспечат канцтоварами и школьной формой

Соответствующее поручение отдал губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Тему подготовки к грядущему Дню знаний и учебному году затронули на совещании в правительстве регионаТему подготовки к грядущему Дню знаний и учебному году затронули на совещании в правительстве регионаФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Тему подготовки к грядущему Дню знаний и учебному году затронули на совещании в правительстве региона.

Стало известно, что все дети из малоимущих семей получат необходимое для обучения в школе до 25 августа. На сегодняшний день помощь оказали уже более чем 1700 школьникам. Всего же канцтовары и школьную форму по всему региону получат более пяти тысяч ребят и девчонок.

Также на совещании затронули тему вручения учащимся дневников.

- Из бюджета области были выделены средства для выпуска дневников для учащихся школ со второго по пятый класс, - отметил губернатор.

По информации министра образования региона, дневники на сегодняшний день вместе с учебниками поступают в образовательные организации. 77 процентов уже поступило. Доставка и учебников, и дневников будет завершена на текущей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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