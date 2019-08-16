2019-08-16T16:00:19+03:00
Происшествия

За семь месяцев в Саранске произошло 244 ДТП

Более 340 человек получили травмы
Анна ЧЕРНАЯ
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За семь месяцев в Саранске зарегистрировали 244 дорожно-транспортных происшествий. Восемь участников погибли, 343 получили различные травмы.

В целях предупреждения ДТП 17, 18 и 19 августа в столице республики будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный регион».

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии рекомендуют гражданам неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Водителям не стоит превышать установленный скоростной режим, не садиться за руль в состоянии опьянения, обязательно обращать внимание на дорожные знаки, а перед началом маневра убеждаться в его безопасности.

Внимание стражей порядка также будет обращено на соблюдение правил проезда пешеходных переходов водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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