Пензенские полицейские рассказали школьникам о вреде запрещенных веществ

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-16T15:56:00+03:00

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Заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области подполковник полиции Ирина Осетрова совместно с исполняющей обязанности заместителя главы администрации Пензенского района Валентиной Фокиной посетили лагерь труда и отдыха «Дружба» в селе Новопавловка.

Для ребят организовали дискуссионную площадку, на которой школьники смогли высказать свое мнение и задать вопросы. Также сотрудники отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Пензенской области рассказывали о спецсредствах, состоящих на их вооружении, а также говорили об особенностях своей службы. Подросткам предоставили возможность примерить на себя бронежилет и каску и почувствовать себя в роли бойца спецназа.

Во время мероприятия школьникам раздали буклеты и памятки антинаркотического содержания с номерами телефонов доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU