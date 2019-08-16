2019-08-16T14:46:01+03:00
Недвижимость

Успейте подключить «Личный кабинет» и стать участником акции от ООО «ТНС энерго Пенза»

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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Акция «Каждому клиенту – Личный кабинет», объявленная ООО «ТНС энерго Пенза», вышла на завершающий этап. До конца мероприятия остается всего 15 дней.

Однако клиенты компании еще могут стать участниками акции и получить от энергосбытовой компании приятные подарки. Для этого необходимо до 31 августа 2019 года выполнить простые условия:

• подключить сервис «Личный кабинет» либо его мобильную версию – приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств (OS Android);

• подключить электронную квитанцию;

• произвести оплату минимум одного счета за электроэнергию в «Личном кабинете» либо мобильном приложении.

При этом на 1 сентября 2019 года за потребителем не должна числиться задолженность за электроэнергию.

Подведение итогов акции и вручение подарков победителям состоится в сентябре 2019 года.

«Личный кабинет» - современный сервис, предоставляющий потребителям доступ ко всем услугам ООО «ТНС энерго Пенза» без необходимости посещения офисов компании. Пользователи «Личного кабинета» имеют возможность оплачивать счета без комиссии, передавать показания счетчиков электроэнергии, контролировать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также получать в электронном виде консультации по вопросам, касающимся энергоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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