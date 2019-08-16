Комикс восьмилетней жительницы Пензы опубликуют на почтовой открытке

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-16T12:16:10+03:00

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Сегодня в Музее Победы состоится награждение победителей всероссийского конкурса детских комиксов «#ЛетоТвоихПобед». Восьмилетняя Кира Молокова из Пензы заняла первое место в возрастной категории от семи до десяти лет. Ее работа, как и комиксы еще пяти участников конкурса, будут напечатаны на почтовой открытке.

Рисунок Киры рассказывает о ее занятиях в секции тхэквондо. Сама девочка рассказала об идее своего комикса так:

- Первые тренировки давались мне очень тяжело, я даже хотела бросить заниматься тхэквондо, но понимала, что это делает меня сильнее и увереннее в себе. А потом были первые победы, медали, дипломы.

Всего же участниками творческого состязания стали около сотни юных художников от 7 до 14 лет из 30 регионов России. Больше всего произведений поступило из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Московской, Нижегородской, Тульской областей, Республики Башкортостан. Свои рисунки прислали даже ребята из Узбекистана и Таджикистана.

Призы и грамоты 10 победителям и лауреатам вручит председатель жюри конкурса президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова. Во время мероприятия «Почта России» проведет церемонию гашения открыток-комиксов, которые были изданы лимитированной серией.

ИСТОЧНИК KP.RU