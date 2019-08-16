Рабочие завода «Пензтяжпромарматура» путешествуют по России

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-16T10:17:52+03:00

На прошедших выходных тяжпромовцы посетили Москву, а неделю назад были в Тарханах

Изменить размер текста: A A

Уже три года на заводе «Пензтяжпромарматура» работает социальная программа «ПТПА-Тур». За время её существования тяжпромовцы посетили более 18 городов нашей страны, в числе которых Тула, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань, Санкт-Петербург и другие.

Всё начиналось с ежегодных поездок в Дивеево и Наровчат. Такие поездки понравились сотрудникам предприятия, и профсоюз ПТПА принял решение о создании программы поездок.В России много замечательных мест, происходят интересные события, посетить которые не всегда удается всей семьёй. Теперь все зависит от выбора самих сотрудников завода. Каждый год Профсоюз ПТПА готовит Афишу возможных туров, и в соответствии с поступающими заявками от подразделений определяется программа на обозначенный период.

Как правило, поездки организуются в теплое время года, ведь именно в это время хочется куда-то поехать, отдохнуть, узнать что-нибудь новое. Работники посещают различные экскурсии и музеи, ближе знакомятся с историей российских городов, узнают о фольклорных традициях и обычаях.

Вячеслав, работник ПТПА: «Уже не первый год профсоюз завода организует такой вид отдыха, как поездки по городам России. А так как я очень люблю путешествовать - сразу вступил в ряды профсоюза. Одна из моих первых поездок - Чебоксары и Йошкар-Ола. Все четко отлажено.Я доволен. Надеюсь, эта программа ещё долго будет работать!»

В этом году в рамках программы ПТПА-Тур состоится еще несколько поездок. Всего, только за этот год в путешествия отправились более 400 работников завода и членов их семей.

ИСТОЧНИК KP.RU