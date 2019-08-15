В следующем году в Пензенской области откроются два новых детских сада
На строительство и этих и других учреждений из федерального бюджета выделят более 220 миллионов рублей
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В следующем году в Пензенской области в рамках национального проекта «Демография» построят еще два детских сада.
Учреждение в микрорайоне Заря будет рассчитан на 120 мест, половина из которых - для воспитанников ясельных групп. Второй детский сад, рассчитанный на 120 детей до трех лет, построят в Засечном.
В этом же году начнется строительство детских садов в Пензе, по ул. Антонова, в г. Белинский, с. Бессоновка и р.п Лунино. Объекты будут введены в строй в 2021 году. Из федерального бюджета на эти цели выделено 223,7 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU