Замруководителя Росавтодора Евгений Носов: «Уверен, что жители Мордовии оценят новые дороги»

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-14T18:01:34+03:00

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Заместитель главы ведомства посетил строящуюся развязку типа «Лук» на обходе Саранска. Общая стоимость объекта - более 515 миллионов рублей. В настоящее время дорожники приступили к завершающему этапу строительства, готовность объекта составляет 85%. Частично движение по новой развязке уже открыто. Как доложили представители подрядной организации, объект будет введен в строй досрочно - уже в конце сентября.

Также Евгений Носов оценил ремонт улицы Гагарина, путепроводов № 1, 2, 3 на Северо-Восточном шоссе Саранска и автомобильной дороги между столицей Мордовии и Рузаевкой.

- Убедился, все работы в рамках нацпроекта ведутся в плановом порядке, – в беседе с журналистами отметил Евгений Носов. – Если долго работаешь в дорожной отрасли, а мой стаж составляет около 38 лет, то даже визуально видно и качество асфальта, и качество укладки. Я доволен. Качество хорошее. Думаю, все жители республики оценят новые дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU