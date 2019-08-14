До конца года в Пензенской области построят 10 модульных фельдшерских пунктов

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-14T16:44:52+03:00

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В середине августа в селе Александровка Городищенского района откроется новый фельдшерский пункт. Сейчас прием пациентов ведется в старом здании, которое не соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским организациям. Новый пункт позволит оказывать помощь населению, проводить осмотры в рамках диспансеризации, вести патронаж на дому.

- Для каждого очень важно получить первичную медицинскую помощь на месте и в кратчайшие сроки, - отмечает главный врач Городищенской районной больницы Алексей Каргин.

Стоимость такого пункта составляет 2,6 миллиона рублей. Всего до конца года в Пензенской области построят 10 новых модульных фельдшерских пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU