Победителю Международного турнира по теннису в Пензе подарят хрустальную ракетку

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-14T15:50:42+03:00

Состязания такого уровня не проводились в нашем регионе с 2012 года

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С 26 августа по 1 сентября в Пензе в спортивном комплексе «Семейный» будет проходить международный турнир ITF «Penza Cup 2019».

В состязаниях примут участие именитые спортсмены – Тереза Мартинцова из Чехии, россиянка Анастасия Гасанова. Ожидается приезд бывшей пензенской теннисистки Софьи Смагиной, которая сейчас живет и тренируется в США. От нашего региона за победу будет бороться Андрей Кочетков.

Специально к турниру в Никольске изготовили хрустальный приз в виде ракетки, а призовой фонд составит 25 тысяч долларов.

В эти же дни в СК «Семейный» будет проходить и и международный детский турнир Junior Penza Cup под эгидой Tennis Europe (Европейской федерации тенниса). В нем примут участие 64 юных спортсмена из России, Кипра, Армении и Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU