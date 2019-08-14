Победителю Международного турнира по теннису в Пензе подарят хрустальную ракетку
С 26 августа по 1 сентября в Пензе в спортивном комплексе «Семейный» будет проходить международный турнир ITF «Penza Cup 2019».
В состязаниях примут участие именитые спортсмены – Тереза Мартинцова из Чехии, россиянка Анастасия Гасанова. Ожидается приезд бывшей пензенской теннисистки Софьи Смагиной, которая сейчас живет и тренируется в США. От нашего региона за победу будет бороться Андрей Кочетков.
Специально к турниру в Никольске изготовили хрустальный приз в виде ракетки, а призовой фонд составит 25 тысяч долларов.
В эти же дни в СК «Семейный» будет проходить и и международный детский турнир Junior Penza Cup под эгидой Tennis Europe (Европейской федерации тенниса). В нем примут участие 64 юных спортсмена из России, Кипра, Армении и Франции.
ИСТОЧНИК KP.RU