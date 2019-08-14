В Мордовии строят теплицу площадью более восьми гектаров

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-14T15:02:12+03:00

Ее открытие запланировано на конец года

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Глава Мордовии Владимир Волков посетил АО «Тепличное», где сейчас возводится новая теплица на площади свыше восьми гектаров. Благодаря технологии искусственного досвечивания овощи в ней будут выращиваться круглый год.

Генеральный директор АО «Тепличное» Александр Живаев рассказал, что реализация инвестиционного проекта рассчитана на два года и позволит увеличить площадь теплиц с досвечиванием с 15 до23 гектаров. В рамках проекта в прошлом году было построено два тепличных комплекса и запущена подстанция, а строительство этой площадки будет завершено к концу года.

- К Новому году здесь уже будут свежие огурцы! - сказал руководитель предприятия.

Обновление продолжится и на следующий год: запланирован снос старых корпусов и строительство новых.

В этом году предприятие планирует начать строительство теплиц в Большом Игнатове. Для сельской глубинки это очень масштабный проект. Ввод первой очереди комплекса площадью 5,6 гектара, по словам Александра Живаева, уже даст 100 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU