В Мордовии строят теплицу площадью более восьми гектаров
Глава Мордовии Владимир Волков посетил АО «Тепличное», где сейчас возводится новая теплица на площади свыше восьми гектаров. Благодаря технологии искусственного досвечивания овощи в ней будут выращиваться круглый год.
Генеральный директор АО «Тепличное» Александр Живаев рассказал, что реализация инвестиционного проекта рассчитана на два года и позволит увеличить площадь теплиц с досвечиванием с 15 до23 гектаров. В рамках проекта в прошлом году было построено два тепличных комплекса и запущена подстанция, а строительство этой площадки будет завершено к концу года.
- К Новому году здесь уже будут свежие огурцы! - сказал руководитель предприятия.
Обновление продолжится и на следующий год: запланирован снос старых корпусов и строительство новых.
В этом году предприятие планирует начать строительство теплиц в Большом Игнатове. Для сельской глубинки это очень масштабный проект. Ввод первой очереди комплекса площадью 5,6 гектара, по словам Александра Живаева, уже даст 100 рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU