Пензенскую область посетит делегация из Саратова

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-14T11:16:02+03:00

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Сегодня Пензу с официальным визитом по поручению председателя Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина посетит делегация Саратовской области.

Город на Суре посетят представители Саратовской областной Думы и муниципального образования «Город Саратов». Возглавит миссию председатель регионального парламента Александр Романов.

Официальные лица посетят жилищные комплексы «Фаворит» и «Арбековская застава - Территория жизни», строящийся объект Спасского кафедрального собора и познакомятся с инфраструктурой города «Спутник». В поездке гостей будет сопровождать председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В ходе ознакомительных мероприятий речь пойдет о развитии строительного комплекса региона, наработках в сфере комплексной застройки и благоустройства территорий, а также законодательной поддержке граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU