2019-08-14T11:16:02+03:00
Общество

Пензенскую область посетит делегация из Саратова

Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня Пензу с официальным визитом по поручению председателя Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина посетит делегация Саратовской области.

Город на Суре посетят представители Саратовской областной Думы и муниципального образования «Город Саратов». Возглавит миссию председатель регионального парламента Александр Романов.

Официальные лица посетят жилищные комплексы «Фаворит» и «Арбековская застава - Территория жизни», строящийся объект Спасского кафедрального собора и познакомятся с инфраструктурой города «Спутник». В поездке гостей будет сопровождать председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В ходе ознакомительных мероприятий речь пойдет о развитии строительного комплекса региона, наработках в сфере комплексной застройки и благоустройства территорий, а также законодательной поддержке граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии строят теплицу площадью более восьми гектаров
Трое жителей Мордовии награждены Президентом России Владимиром Путиным
Иван Белозерцев посетил Колышлейскую районную больницу
Мэр Саранска предложил предпринимателям взять шефство над неблагополучными семьями
18 августа пензенцев приглашают на праздник Спаса
Виктор Кувайцев получил орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени
Потребители электроэнергии отдают предпочтение мобильному приложению «ТНС энерго»
Иван Белозерцев остался недоволен посещаемостью ФОКов и бассейнов в районах области
Павел Щеглов из Пензенской области стал четырехкратным победителем Всемирных игр полицейских и пожарных
В пензенском правительстве обсудили ремонт в детских садах и школах
ФСК ЕЭС усилила надежность и качество энергоснабжения нового завода по производству пенополиуретана
За второй квартал года в Пензенской области изъяли 60 фальшивых российских купюр
В Пензенской области стартовала акция «Сурский край - без наркотиков»
В Пензенской области растут показатели в животноводстве
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Пензе обновили Доску почета строителей
Иван Белозерцев: «Пензенская область - в тройке лидеров страны по внедрению комплекса ГТО»
Петр Тултаев занял 12-е место в «Национальном рейтинге мэров»
В Саранске на три дня ограничат движение по улице Кутузова