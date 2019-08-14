Пензенскую область посетит делегация из Саратова
Сегодня Пензу с официальным визитом по поручению председателя Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина посетит делегация Саратовской области.
Город на Суре посетят представители Саратовской областной Думы и муниципального образования «Город Саратов». Возглавит миссию председатель регионального парламента Александр Романов.
Официальные лица посетят жилищные комплексы «Фаворит» и «Арбековская застава - Территория жизни», строящийся объект Спасского кафедрального собора и познакомятся с инфраструктурой города «Спутник». В поездке гостей будет сопровождать председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.
В ходе ознакомительных мероприятий речь пойдет о развитии строительного комплекса региона, наработках в сфере комплексной застройки и благоустройства территорий, а также законодательной поддержке граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU