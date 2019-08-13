2019-08-13T18:20:45+03:00
Общество

Трое жителей Мордовии награждены Президентом России Владимиром Путиным

Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Распоряжением Президента России за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность Президента РФ директору частного образовательного учреждения профессионального образования «Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений» Алексею Зюзину.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Почетной грамота Президента РФ награжден художник, член регионального отделения «Союз художников Республики Мордовия» Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Александр Шадрин.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы награждена санитарка государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» Дубенского муниципального района Нина Ураскина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Белозерцев посетил Колышлейскую районную больницу
Мэр Саранска предложил предпринимателям взять шефство над неблагополучными семьями
18 августа пензенцев приглашают на праздник Спаса
Виктор Кувайцев получил орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени
Потребители электроэнергии отдают предпочтение мобильному приложению «ТНС энерго»
Иван Белозерцев остался недоволен посещаемостью ФОКов и бассейнов в районах области
Павел Щеглов из Пензенской области стал четырехкратным победителем Всемирных игр полицейских и пожарных
В пензенском правительстве обсудили ремонт в детских садах и школах
ФСК ЕЭС усилила надежность и качество энергоснабжения нового завода по производству пенополиуретана
За второй квартал года в Пензенской области изъяли 60 фальшивых российских купюр
В Пензенской области стартовала акция «Сурский край - без наркотиков»
В Пензенской области растут показатели в животноводстве
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Пензе обновили Доску почета строителей
Иван Белозерцев: «Пензенская область - в тройке лидеров страны по внедрению комплекса ГТО»
Петр Тултаев занял 12-е место в «Национальном рейтинге мэров»
В Саранске на три дня ограничат движение по улице Кутузова