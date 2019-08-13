Трое жителей Мордовии награждены Президентом России Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 18:20 2019-08-13T18:20:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Распоряжением Президента России за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность Президента РФ директору частного образовательного учреждения профессионального образования «Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных объединений» Алексею Зюзину.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Почетной грамота Президента РФ награжден художник, член регионального отделения «Союз художников Республики Мордовия» Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Александр Шадрин.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы награждена санитарка государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» Дубенского муниципального района Нина Ураскина.

ИСТОЧНИК KP.RU