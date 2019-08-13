Иван Белозерцев посетил Колышлейскую районную больницу
Сегодня губернатор Иван Белозерцев посетил Колышлейскую ЦРБ, где были капитально отремонтированы терапевтическое отделение, операционный блок и палаты интенсивной терапии и обновлены мебель. После оценки качества выполненных работ глава региона указал на необходимость привлечения молодых специалистов к работе в районах:
- Принимая медиков в больницы областного центра, нужно отдавать предпочтение тем из них, кто лет десять отработал в сельских организациях здравоохранения. Опыт, который молодые врачи и средний медперсонал получают в районных лечебных учреждениях, бесценен. Многие врачи начинают с сельских больниц.
Колышлейская ЦРБ обслуживает более 30 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU