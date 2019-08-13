Иван Белозерцев посетил Колышлейскую районную больницу

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-13T18:19:06+03:00

Не так давно в учреждении был сделан ремонт

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Сегодня губернатор Иван Белозерцев посетил Колышлейскую ЦРБ, где были капитально отремонтированы терапевтическое отделение, операционный блок и палаты интенсивной терапии и обновлены мебель. После оценки качества выполненных работ глава региона указал на необходимость привлечения молодых специалистов к работе в районах:

- Принимая медиков в больницы областного центра, нужно отдавать предпочтение тем из них, кто лет десять отработал в сельских организациях здравоохранения. Опыт, который молодые врачи и средний медперсонал получают в районных лечебных учреждениях, бесценен. Многие врачи начинают с сельских больниц.

Колышлейская ЦРБ обслуживает более 30 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU