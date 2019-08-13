2019-08-13T18:19:06+03:00
Здоровье

Иван Белозерцев посетил Колышлейскую районную больницу

Не так давно в учреждении был сделан ремонт
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня губернатор Иван Белозерцев посетил Колышлейскую ЦРБ, где были капитально отремонтированы терапевтическое отделение, операционный блок и палаты интенсивной терапии и обновлены мебель. После оценки качества выполненных работ глава региона указал на необходимость привлечения молодых специалистов к работе в районах:

- Принимая медиков в больницы областного центра, нужно отдавать предпочтение тем из них, кто лет десять отработал в сельских организациях здравоохранения. Опыт, который молодые врачи и средний медперсонал получают в районных лечебных учреждениях, бесценен. Многие врачи начинают с сельских больниц.

Колышлейская ЦРБ обслуживает более 30 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое жителей Мордовии награждены Президентом России Владимиром Путиным
Мэр Саранска предложил предпринимателям взять шефство над неблагополучными семьями
18 августа пензенцев приглашают на праздник Спаса
Виктор Кувайцев получил орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени
Потребители электроэнергии отдают предпочтение мобильному приложению «ТНС энерго»
Иван Белозерцев остался недоволен посещаемостью ФОКов и бассейнов в районах области
Павел Щеглов из Пензенской области стал четырехкратным победителем Всемирных игр полицейских и пожарных
В пензенском правительстве обсудили ремонт в детских садах и школах
ФСК ЕЭС усилила надежность и качество энергоснабжения нового завода по производству пенополиуретана
За второй квартал года в Пензенской области изъяли 60 фальшивых российских купюр
В Пензенской области стартовала акция «Сурский край - без наркотиков»
В Пензенской области растут показатели в животноводстве
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Пензе обновили Доску почета строителей
Иван Белозерцев: «Пензенская область - в тройке лидеров страны по внедрению комплекса ГТО»
Петр Тултаев занял 12-е место в «Национальном рейтинге мэров»
В Саранске на три дня ограничат движение по улице Кутузова