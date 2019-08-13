Мэр Саранска предложил предпринимателям взять шефство над неблагополучными семьями

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-13T18:08:39+03:00

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Все руководители структурных подразделений Администрации города курируют семьи, которым нужна поддержка. Помощь им обсудили на планерке с участием мэра города Петра Тултаева.

- У каждого из вас есть подшефные семьи. И им нужно не только к праздникам оказывать помощь, но и поддерживать связь с ними постоянно. Не затягивайте с визитом к ним на 1 сентября, лучше это сделать в ближайшее время. Подчеркну, это дело сугубо добровольное, все на вашей совести, - отметил глава администрации.

Также Петр Тултаев выступил с предложением предпринимателям взять шефство над малоимущими семьями.

ИСТОЧНИК KP.RU