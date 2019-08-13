Иван Белозерцев остался недоволен посещаемостью ФОКов и бассейнов в районах области

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-13T12:08:43+03:00

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Глава Пензенской области подверг критике работу по посещаемости бассейнов и ФОКов в ряде районов и потребовал обеспечить их максимальную загрузку. Министерство физической культуры и спорта региона провело анализ доходов спортивных учреждений, который позволили выяснить, что в шести районах ФОКи заработали менее 50 тысяч рублей, в десяти - менее 30 тысяч рублей.

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский назвал причинами низких доходов плохое управление учреждениями и узкий спектр услуг.

- Главам этих районов – позор, - отметил губернатор. - Это значит, что на объектах не работают, а отбывают рабочее время. Нет специалистов, тренеров, с населением не занимаются, качественные спортивные услуги не предлагают.

Руководитель минспорта проинформировал о том, что в июле в р. п. Исса для всех муниципальных образований были презентованы занятия по аквааэробике, пилатесу, йоге и другим популярным направлениям, как одни из перспективных видов оказания платных услуг.

- До конца года опыт успешных ФОКов должен быть распространен на каждый район. Если работа не будет выполнена, я буду принимать решение по главам. Незаменимых у нас нет, - подытожил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU