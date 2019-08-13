2019-08-13T12:08:43+03:00
Общество

Иван Белозерцев остался недоволен посещаемостью ФОКов и бассейнов в районах области

Губернатор поручил разобраться с проблемой до конца года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Пензенской области подверг критике работу по посещаемости бассейнов и ФОКов в ряде районов и потребовал обеспечить их максимальную загрузку. Министерство физической культуры и спорта региона провело анализ доходов спортивных учреждений, который позволили выяснить, что в шести районах ФОКи заработали менее 50 тысяч рублей, в десяти - менее 30 тысяч рублей.

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский назвал причинами низких доходов плохое управление учреждениями и узкий спектр услуг.

- Главам этих районов – позор, - отметил губернатор. - Это значит, что на объектах не работают, а отбывают рабочее время. Нет специалистов, тренеров, с населением не занимаются, качественные спортивные услуги не предлагают.

Руководитель минспорта проинформировал о том, что в июле в р. п. Исса для всех муниципальных образований были презентованы занятия по аквааэробике, пилатесу, йоге и другим популярным направлениям, как одни из перспективных видов оказания платных услуг.

- До конца года опыт успешных ФОКов должен быть распространен на каждый район. Если работа не будет выполнена, я буду принимать решение по главам. Незаменимых у нас нет, - подытожил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24