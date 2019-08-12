Павел Щеглов из Пензенской области стал четырехкратным победителем Всемирных игр полицейских и пожарных

12 Авг. 20:45 2019-08-12T20:47:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Начальник отдела МВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов успешно начал выступление на Всемирных играх полицейских и пожарных, которые в эти дни проходят в Китае. Подполковник полиции принял участие в соревнованиях по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

В финале турнира пензенский полицейский вышел на татами против соперника из Румынии и одержал уверенную победу.

Золотая медаль Всемирных игр полицейских и пожарных стала для Павла Щеглова четвертой по счету. У него есть все шансы пополнить свою коллекцию: завтра он выступит в финале соревнований по джиу-джиутсу, а затем примет участие в состязаниях по жиму лежа и пауэрлифтингу.

ИСТОЧНИК KP.RU