В пензенском правительстве обсудили ремонт в детских садах и школах

12 Авг. 17:53 2019-08-12T17:53:19+03:00

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Сегодня в региональном правительстве состоялось совещание Ивана Белозерцева с главами муниципальных образований и городских округов в режиме видеоконференцсвязи.

По информации министерства образования, на ремонт в образовательных учреждениях в этом году из бюджета Пензенской области направлено 141 991 тысяч рублей, из муниципальных бюджетов свыше 35 497 тысяч рублей. Эти средства позволили привести в порядок 36 школ.

В рамках той же программы в этом году 17-ти муниципальным районам выделены средства из бюджета Пензенской области на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций.

Глава областной исполнительной власти указал на необходимость ускорения ремонтных работ в ряде учреждений общего образования.

- Хотел бы поблагодарить тех глав администраций, на территории районов которых с задачей уже справились, своевременно завершив капитальный ремонт школ. Тем, кто пока работы не закончил, их надо ускорить, - нацелил Иван Белозерцев. - Компании, не выполняющие свои обязательства в соответствии с графиками, должны быть занесены в реестр недобросовестных подрядчиков. Подготовка к новому учебному году должна быть завершена 15 августа, все школы приёмным комиссиям надлежит сдать.

ИСТОЧНИК KP.RU