2019-08-12T15:37:04+03:00
Происшествия

За второй квартал года в Пензенской области изъяли 60 фальшивых российских купюр

И еще одну - долларовую
Анна ЧЕРНАЯ
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Во втором квартале года в банковском секторе региона обнаружено 60 поддельных российских банкнот. Об этом свидетельствуют данные Отделения по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка России.

Большая часть фальшивок - 45 штук - купюры номиналом 5000 рублей. Еще 12 обнаруженных подделок - банкноты достоинством 1000 рублей, три - номиналом 2000 рублей. Также была выявлена одна фальшивая банкнота номиналом 50 долларов США.

- Если вы обнаружили банкноту, в подлинности которой сомневаетесь, следует сдать ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами. Если же вы уверены, что перед вами фальшивка, - обратитесь в правоохранительные органы», - напоминает заместитель управляющего Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Роман Тюняев.

Чтобы убедиться в подлинности банкноты, необходимо проверить не менее трех ее защитных элементов. Подробная информация о признаках подлинности отечественных банкнот и монет доступна на официальном сайте Банка России www.cbr.ru, а также в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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