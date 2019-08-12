В Пензенской области стартовала акция «Сурский край - без наркотиков»
Сурский край - без наркотиков.
Сегодня в Пензенской области стартовала региональная акция «Сурский край - без наркотиков». Губернатор Иван Белозерцев призвал граждан принимать активное участие в ней:
- Звоните по телефонам доверия, сообщайте о всех подозрительных случаях.
Наиболее актуальной проблемой является вовлечение в сбыт и употребление наркотиков несовершеннолетних. Впрочем, здесь наблюдается положительная динамика.
- За семь месяцев этого года в Пензенской области на 45% снизилось число наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними, - отметил Иван Белозерцев. - Нужно продолжать работу в направлении. Речь не идет о том, чтобы уличить детей в употреблении наркотиков и как-то жизнь им испортить. Главное - выявить группу риска и работать над тем, чтобы предложить ребятам альтернативу.
Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал, что в октябре по всей стране пройдет социально-психологическое тестирование, направленное на выявление возможного развития зависимости к наркотикам у детей и подростков. В регионе уже идет подготовка к нему.
ИСТОЧНИК KP.RU