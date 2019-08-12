В Пензенской области стартовала акция «Сурский край - без наркотиков»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-12T11:51:17+03:00

Ее проведение, а также другие мероприятия в рамках борьбы с запрещенными веществами обсудили сегодня на заседании антинаркотической комиссии в правительстве региона

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Сегодня в Пензенской области стартовала региональная акция «Сурский край - без наркотиков». Губернатор Иван Белозерцев призвал граждан принимать активное участие в ней:

- Звоните по телефонам доверия, сообщайте о всех подозрительных случаях.

Наиболее актуальной проблемой является вовлечение в сбыт и употребление наркотиков несовершеннолетних. Впрочем, здесь наблюдается положительная динамика.

- За семь месяцев этого года в Пензенской области на 45% снизилось число наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними, - отметил Иван Белозерцев. - Нужно продолжать работу в направлении. Речь не идет о том, чтобы уличить детей в употреблении наркотиков и как-то жизнь им испортить. Главное - выявить группу риска и работать над тем, чтобы предложить ребятам альтернативу.

Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал, что в октябре по всей стране пройдет социально-психологическое тестирование, направленное на выявление возможного развития зависимости к наркотикам у детей и подростков. В регионе уже идет подготовка к нему.

ИСТОЧНИК KP.RU