В Пензенской области растут показатели в животноводстве

11 Авг. 21:53 2019-08-11T21:53:03+03:00

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С начала года сельскохозяйственные организация Пензенской области произвели 203,3 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, объемы производства в июле составили 31,3 тыс. тонн, что на 41,1% больше, чем в июле прошлого года.

Надой на одну корову молочного стада в сельхозпредприятиях региона за отчетный период составил 4311 кг, что на 8% больше, чем в прошлом году. За июль текущего года данный показатель составил 672 кг и превысил производственный показатель июля 2018 года на 12,4%.

В июле 2019 года получено 8,7 млн шт. куриных яиц, что на 12,4% больше, чем в июле прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU