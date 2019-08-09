2019-08-09T16:58:30+03:00
Общество

Иван Белозерцев: «Пензенская область - в тройке лидеров страны по внедрению комплекса ГТО»

В городе состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летию Дня физкультурника в России
Анна ЧЕРНАЯ
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Губернатор Иван Белозерцев поприветствовал гостей торжества - тренеров и их воспитанников.Губернатор Иван Белозерцев поприветствовал гостей торжества - тренеров и их воспитанников.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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К гостям праздника обратился губернатор Иван Белозерцев:

- В нашем регионе одни из лучших в РФ условия для занятий спортом. У нас хорошая материально-техническая база, достойные тренеры, амбициозная молодежь, завоевывающая места на соревнованиях российского, европейского и мирового уровня. Пензенская область входит в тройку лидеров в стране по внедрению комплекса ГТО.

Глава региона рассказал подробнее о том, что будет сделано в направлении развития спорта. В частности, речь шла о реконструкции и строительстве спорткомплексов – в Каменке, Никольске и самой Пензе.

Торжественная часть завершилась награждением выдающихся тренеров и руководителей спортивных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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