Иван Белозерцев: «Пензенская область - в тройке лидеров страны по внедрению комплекса ГТО»
К гостям праздника обратился губернатор Иван Белозерцев:
- В нашем регионе одни из лучших в РФ условия для занятий спортом. У нас хорошая материально-техническая база, достойные тренеры, амбициозная молодежь, завоевывающая места на соревнованиях российского, европейского и мирового уровня. Пензенская область входит в тройку лидеров в стране по внедрению комплекса ГТО.
Глава региона рассказал подробнее о том, что будет сделано в направлении развития спорта. В частности, речь шла о реконструкции и строительстве спорткомплексов – в Каменке, Никольске и самой Пензе.
Торжественная часть завершилась награждением выдающихся тренеров и руководителей спортивных школ.
ИСТОЧНИК KP.RU