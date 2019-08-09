Петр Тултаев занял 12-е место в «Национальном рейтинге мэров»

9 Авг. 16:32 2019-08-09T16:32:41+03:00

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По результатам исследования центра информационных коммуникаций «Рейтинг» деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за июнь-июль Глава городского округа Саранск Петр Тултаев занял 12 позицию.

Лидерами рейтинга стали мэр Тюмени Руслан Кухарук, мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Казани Ильсур Метшин. Всего же в список вошли 88 человек - руководители столиц всех субъектов с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU