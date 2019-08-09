2019-08-09T15:40:32+03:00
Общество

Областная библиотека имени Лермонтова присоединилась к акции «Сурский край - без наркотиков»

Мероприятия в ее рамках стартуют сегодня и продолжатся до 9 сентября
Светлана БЕЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пензенская область уже в седьмой раз присоединится к акции «Сурский край - без наркотиков». Мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни будут проходить в регионе с 9 августа по 12 сентября. К число участников акции присоединится и областная библиотека имени Лермонтова, которая организует молодежный и семейный праздники, турниры, конкурсы.

12 августа учреждение проведёт выездную молодёжную акцию «Мы выбираем жизнь». Её участниками станут воспитанники детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» Городищенского района Пензенской области.

Ребята ознакомятся с книжными новинками по здоровому образу жизни, примут участие в интерактивных играх и квесте, попробуют свои силы в интеллектуальной викторине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Белозерцев: «Пензенская область - в тройке лидеров страны по внедрению комплекса ГТО»
Петр Тултаев занял 12-е место в «Национальном рейтинге мэров»
В Саранске на три дня ограничат движение по улице Кутузова
На сайте ООО «ТНС энерго Пенза» доступна оплата всех коммунальных услуг
Пензенские ремесленники примут участие в конкурсе сувениров
Дизайн шаровых кранов компании «ПТПА Мидл Ист» одобрен ABSA
Иван Белозерцев навестил многодетную семью Фейгиных
Завтра в Саранске ожидается сильный ветер
Пензенцев приглашают на прогулку с врачом
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Пензенцы оформили почти 2800 благотворительных подписок для воспитанников детских домов и ветеранов
В Пензенской области самые низкие в ПФО цены на овощи, молоко, сливочное масло и хлеб
В Пензе на 10 дней запретят движение на улице Кольцова
Более 200 тысяч жителей Мордовии прошли диспансеризацию в этом году
Пензенцы снова увидят реконструкцию сражений 1812-го года
Сотрудники пензенского управления ФСИН сдали более 15 литров крови
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Ремонт в пензенской детской больнице завершится в конце следующего года
В субботу пензенцев ждут на прием гастроэнтерологи
Более 500 пензенских безработных направлены на обучение
Владимир Волков сохранил позиции в группе губернаторов с очень сильным влиянием
Пензенская область вошла в тройку лидеров ПФО по урожайности зерновых