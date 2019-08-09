Областная библиотека имени Лермонтова присоединилась к акции «Сурский край - без наркотиков»

9 Авг. 15:40 2019-08-09T15:40:32+03:00

Мероприятия в ее рамках стартуют сегодня и продолжатся до 9 сентября

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Пензенская область уже в седьмой раз присоединится к акции «Сурский край - без наркотиков». Мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни будут проходить в регионе с 9 августа по 12 сентября. К число участников акции присоединится и областная библиотека имени Лермонтова, которая организует молодежный и семейный праздники, турниры, конкурсы.

12 августа учреждение проведёт выездную молодёжную акцию «Мы выбираем жизнь». Её участниками станут воспитанники детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» Городищенского района Пензенской области.

Ребята ознакомятся с книжными новинками по здоровому образу жизни, примут участие в интерактивных играх и квесте, попробуют свои силы в интеллектуальной викторине.

ИСТОЧНИК KP.RU