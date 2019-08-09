Областная библиотека имени Лермонтова присоединилась к акции «Сурский край - без наркотиков»
Пензенская область уже в седьмой раз присоединится к акции «Сурский край - без наркотиков». Мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни будут проходить в регионе с 9 августа по 12 сентября. К число участников акции присоединится и областная библиотека имени Лермонтова, которая организует молодежный и семейный праздники, турниры, конкурсы.
12 августа учреждение проведёт выездную молодёжную акцию «Мы выбираем жизнь». Её участниками станут воспитанники детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» Городищенского района Пензенской области.
Ребята ознакомятся с книжными новинками по здоровому образу жизни, примут участие в интерактивных играх и квесте, попробуют свои силы в интеллектуальной викторине.
ИСТОЧНИК KP.RU