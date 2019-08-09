2019-08-09T15:09:56+03:00
Недвижимость

На сайте ООО «ТНС энерго Пенза» доступна оплата всех коммунальных услуг

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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В преддверии платежного периода гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает своим клиентам о возможности оплаты всех коммунальных услуг в одном месте – на официальном сайте компании.

На главной странице penza.tns-e.ru пользователи могут найти требующие оплаты услуги и конкретных поставщиков. Платеж можно осуществить по номеру лицевого счета, указав его в диалоговом окне выбранной услуги. Система произведет поиск задолженности и предложит добавить ее к платежу. После формирования корзины оплатить все выбранные счета можно будет одним списанием.

Одновременно с совершением оплаты потребителям доступна быстрая и удобная передача показаний приборов учета.

К оплате предлагается не только электроснабжение, но и иные жилищно-коммунальные услуги: газо- и водоснабжение, счета управляющих компаний, отопление, мобильная связь, интернет и ТВ, налоги и штрафы ГИБДД. Кроме того, в настоящее время реализована возможность оплаты счетов регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Управление благоустройства и очистки».

Пользователи сайта могут совершать платежи картой любых банков и платежных систем. После осуществления оплаты у клиентов есть возможность самостоятельно распечатать чек либо получить его на свой адрес электронной почты.

Оплата услуг на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» - не только комфорт и отсутствие очередей, но и существенная экономия времени и денежных средств потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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