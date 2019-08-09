Пензенские ремесленники примут участие в конкурсе сувениров
Стартовал региональный конкурс «Пензенский сувенир», организатором которого выступает областной Дом народного творчества.
Желающим принять участие в борьбе за приз нужно до конца месяца отправить на электронную почту suvenir-penza@mail.ru заявку на участие и фото сувенира, но не более двух работ от одного человека.
Конкурс проводится по нескольким номинациям и позволяет представить работы из разных материалов. Образец заявки можно посмотреть на официальном сайте.
По итогам будут определены четыре победителя: трех выберет жюри (они получат 50, 30 и 20 тысяч рублей в зависимости от занятого места), еще один участник будет награжден по итогам интернет-голосования (ему достанется 15 тысяч).
ИСТОЧНИК KP.RU