2019-08-09T15:03:50+03:00
Общество

Пензенские ремесленники примут участие в конкурсе сувениров

Победитель получит 50 тысяч рублей
Анна ЧЕРНАЯ
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Стартовал региональный конкурс «Пензенский сувенир», организатором которого выступает областной Дом народного творчества.

Желающим принять участие в борьбе за приз нужно до конца месяца отправить на электронную почту suvenir-penza@mail.ru заявку на участие и фото сувенира, но не более двух работ от одного человека.

Конкурс проводится по нескольким номинациям и позволяет представить работы из разных материалов. Образец заявки можно посмотреть на официальном сайте.

По итогам будут определены четыре победителя: трех выберет жюри (они получат 50, 30 и 20 тысяч рублей в зависимости от занятого места), еще один участник будет награжден по итогам интернет-голосования (ему достанется 15 тысяч).

ИСТОЧНИК KP.RU

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