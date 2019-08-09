9 Авг. 12:26 2019-08-09T12:26:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Дизайн шаровых кранов компании «ПТПА Мидл Ист» одобрен ABSA - Канадским Государственным Агентством по соблюдению безопасности оборудования, работающего под давлением.

«ПТПА Мидл Ист» - производственная площадка компании «ПТПА» («Пензтяжпромарматура»), работающая в Арабских Эмиратах, открыта в 2016 году для решения задач расширения сбыта и выхода на новый уровень работы на международном рынке. В настоящее время «ПТПА Мидл Ист» успешно прошла аккредитацию и получила канадский сертификат соответствия, действительный в течение последующих 10 лет.

Компания в Арабских Эмиратах дополняет возможности «ПТПА» и дает возможность обмениваться опытом: как в части инжиниринга продукции, так и в самом производстве. «ПТПА Мидл Ист» успешно работает по различным иностранным стандартам, а это подразумевает особые требования к материалам, испытаниям и документации, при этом не имеет возможности выполнять заказы в соответствии с российскими стандартами в отличие от пензенского завода. Кроме этого, удачно дополняется линейка производимой продукции: на площадке в Эмиратах нет возможности производить крупногабаритную арматуру, как в АО «ПТПА», но они специализируются на продукции для сложных условий эксплуатации. В настоящее время одна из целей «ПТПА Мидл Ист» - это загрузка мощностей пензенского завода заказами на экспорт, и необходимое условие для этого - наличие международных сертификатов.

ИСТОЧНИК KP.RU