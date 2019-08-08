Иван Белозерцев навестил многодетную семью Фейгиных

8 Авг. 22:01 2019-08-08T22:06:07+03:00

Год и девять месяцев назад супруги Андрей и Ольга стали родителями тройни; помимо малышей, у них еще есть и старшая дочь

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Житель Пензы и многодетный отец Андрей Фейгин пригласил губернатора Ивана Белозерцева в гости, написав ему в социальной сети Инстаграм. Глава региона посетил семью сегодня – в день, когда супруги Фейгины праздновали 16-летие со дня свадьбы.

В дружной семье четверо детей. Старшей дочери пятнадцать лет. Более полутора лет назад Ольга родила еще тройню – девочку и двух мальчиков. Глава семейства с радостью поделился воспоминаниями о днях беременности:

- Я мечтал, чтобы у меня было еще два сына и дочь - и вышло, как по заказу! Жена, конечно, нервничала, беспокоилась, но с поддержкой родственников мы справились со всеми трудностями.

Фейгины живут в Спутнике. Микрорайон им нравится, все под рукой, квартира удобная и уютная. Губернатор вручил семье подарки - детский спортивный комплекс и игрушки.

- Большая семья - это хорошо, - отметил глава региона. - В моей семье нас было трое детей. Конечно, не обходилось без споров, но мы всегда дружили, вместе помогали родителям. Я понимаю, что тройня – это особый случай. Без помощи бабушки, дедушки, супруга, старшей дочки было бы очень непросто. Но видно, что семья у вас замечательная. Я уверен, что все дети вырастут счастливыми, а это самое главное. Желаю вам, чтобы вы жили в мире, в счастье и согласии. Семья у вас крепкая, побольше бы таких.

ИСТОЧНИК KP.RU