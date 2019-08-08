2019-08-08T18:07:01+03:00
Здоровье

Пензенцев приглашают на прогулку с врачом

Акция пройдет в детском парке в Арбеково
Анна ЧЕРНАЯ
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Завтра в Пензе снова пройдет просветительская акция «Прогулка с врачом». Специалисты по медицинской профилактике будут ждать горожан в детском парке в Арбеково.

С 11:00 часов здесь начнут работать различные тематические площадки и для детей, и для взрослых. Юные пензенцы смогут освоить навыки здорового образа жизни на викторине «ЗОЖик» и научиться правильно чистить зубы под руководством детского стоматолога. Педиатр поможет родителям разобраться в вопросах сохранения детского здоровья. А взрослые участники акции смогут оценить факторы риска на площадке Центра здоровья, проверить родинки у дерматолога и побеседовать с медицинским психологом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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