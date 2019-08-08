Пензенцы оформили почти 2800 благотворительных подписок для воспитанников детских домов и ветеранов

8 Авг. 17:29 2019-08-08T17:29:51+03:00

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Почта России подвела промежуточные итоги благотворительной акции «Дерево добра». Только полгода жители региона выписали 2748 экземпляров журналов и газет для социальных учреждений Пензенской области, в то время как за весь 2018 год на почте было оформлено 2287 благотворительных подписок.

Основную помощь социальным учреждениям оказали жители Пензы - горожане выписали 1932 издания. Заметно увеличилась доля благотворительных подписок в районных центрах Сурского края. Активнее всего в акции участвовали жители Сердобского, Тамалинского и Бековского районов. В общей сложности они выписали 264 издания.

Благотворительную акцию «Дерево Добра» Почта России проводит с 2015 года: каждый желающий может оформить подписку на периодические издания для постояльцев социальных учреждений области.

ИСТОЧНИК KP.RU