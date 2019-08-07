В Пензенской области самые низкие в ПФО цены на овощи, молоко, сливочное масло и хлеб

7 Авг. 17:52 2019-08-07T17:52:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно мониторингу цен в регионах Приволжского федерального округа, в Пензенской области отмечаются минимальная стоимость некоторых продуктов.

В частности, в субъекте зафиксированы самые дешевые в округе рыба мороженая неразделанная, и масло сливочное. Также в Пензенской области отмечается одна из самых низких цен среди субъектов округа на капусту белокочанную свежую. По ценам на данный потребительский товар регион в округе уступает только Саратовской области и Республике Мордовия. По данному товару идет динамика снижения цены.

В Пензенской области зафиксированы минимальные потребительские цены на молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5%-3,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов. Также в области самый дешевый в округе рис.

Максимальных цен на потребительские товары в регионе не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU