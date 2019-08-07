2019-08-07T16:42:04+03:00
Здоровье

Более 200 тысяч жителей Мордовии прошли диспансеризацию в этом году

Министр здравоохранения региона Олег Маркин провел пресс-конференцию по вопросам проведения осмотров населения региона
Анна ЧЕРНАЯ
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Олег Маркин подвел предварительные итоги диспансеризации.Олег Маркин подвел предварительные итоги диспансеризации.Фото: Пресс-служба Правительства РМ
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449 тысяч жителей Мордовии должны пройти диспансеризацию в этом году. По данным регионального минздрава, осмотры уже посетили половина из этого числа.

- Основная цель диспансеризации - это профилактика, выявление ранних стадий онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний органов дыхания, системы пищеварения, - подчеркнул Олег Маркин. - Почему это так важно? На ранней стадии заболевание протекает бессимптомно, человек может чувствовать себя вполне здоровым. На это надо обратить внимание.

Диспансеризация проводится бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.

- Хочу отметить, что сейчас диспансеризацию можно пройти в свободное от работы время - в вечерние часы либо в субботу, - подчеркнул Олег Маркин. - При прохождении диспансеризации граждане имеют право на освобождение от работы на один день раз в три года, а люди «предпенсионного возраста» - на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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