Пензенцы снова увидят реконструкцию сражений 1812-го года

7 Авг. 16:25 2019-08-07T17:10:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В первый день в 17.00 в сквере им. Дениса Давыдова зрители увидят литературный концерт. Там же 17.30 начнется парад военно-исторических клубов, после которого состоится возложение цветов к памятнику героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова.

11 августа все желающие станут свидетелями грандиозного зрелища - реконструкции военных действий событий войны 1812 года. Открытие фестиваля состоится в 12.00 на поле в микрорайоне Шуист. Участие примут 13 военно-исторических организаций со всей страны.

Гости смогут посетить солдатские шатры и кузницу, пострелять в тире, познакомиться с оружием того времени. Помимо различных тематических площадок, на фестивале будет работать фотозона с костюмами. По окончании праздника гостей ждет концерт с участием народных и казачих коллективов Пензы и области.

ИСТОЧНИК KP.RU