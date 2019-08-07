Сотрудники пензенского управления ФСИН сдали более 15 литров крови

7 Авг. 16:05 2019-08-07T16:07:07+03:00

В акции приняли участие и немало опытных доноров, сдающих кровь и ее компоненты регулярно. Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

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Сотрудники регионального УФСИН пополнили банк донорской крови.

- Я впервые принимаю участие в акции, - рассказывает один из добровольцев. - Надеюсь, моя кровь поможет больным людям. К тому же быть донором не только важно, но ещё и полезно. Ведь сдача крови улучшает общее состояние организма.

В акции приняли участие и немало опытных доноров, сдающих кровь и ее компоненты регулярно. Врачам удалось заготовить более 15 литров цельной донорской крови.

ИСТОЧНИК KP.RU