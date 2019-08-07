Сотрудники пензенского управления ФСИН сдали более 15 литров крови
В регионе снова прошла акция «Донор в погонах»
В акции приняли участие и немало опытных доноров, сдающих кровь и ее компоненты регулярно.Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Сотрудники регионального УФСИН пополнили банк донорской крови.
- Я впервые принимаю участие в акции, - рассказывает один из добровольцев. - Надеюсь, моя кровь поможет больным людям. К тому же быть донором не только важно, но ещё и полезно. Ведь сдача крови улучшает общее состояние организма.
В акции приняли участие и немало опытных доноров, сдающих кровь и ее компоненты регулярно. Врачам удалось заготовить более 15 литров цельной донорской крови.
ИСТОЧНИК KP.RU