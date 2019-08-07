2019-08-07T14:47:08+03:00
Общество

Ремонт в пензенской детской больнице завершится в конце следующего года

Сегодня объект посетил губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Губернатор Иван Белозерцев поручил поручил подготовить будущий персонал к работе с современным оборудованием.Губернатор Иван Белозерцев поручил поручил подготовить будущий персонал к работе с современным оборудованием.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В мае этого года в Пензе впервые с момента открытия приступили к реконструкции ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова». В планах подрядчика - модернизация хирургического и педиатрического корпусов, строительство теплого перехода.

Сегодня ход ремонта оценил глава региона Иван Белозерцев.

- На ремонт и обновление оборудования выделено более 570 миллионов рублей, - отметил губернатор. - Это серьезные средства, поэтому заранее нужно позаботиться о подготовке персонала. Надо направить хирургов на повышение квалификации, чтобы они могли работать на новом оборудовании, которое мы приобретем. Это важная задача.

Реконструкцию планируют завершить к 1 декабря следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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