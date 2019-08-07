Ремонт в пензенской детской больнице завершится в конце следующего года
В мае этого года в Пензе впервые с момента открытия приступили к реконструкции ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова». В планах подрядчика - модернизация хирургического и педиатрического корпусов, строительство теплого перехода.
Сегодня ход ремонта оценил глава региона Иван Белозерцев.
- На ремонт и обновление оборудования выделено более 570 миллионов рублей, - отметил губернатор. - Это серьезные средства, поэтому заранее нужно позаботиться о подготовке персонала. Надо направить хирургов на повышение квалификации, чтобы они могли работать на новом оборудовании, которое мы приобретем. Это важная задача.
Реконструкцию планируют завершить к 1 декабря следующего года.
ИСТОЧНИК KP.RU