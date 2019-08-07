В субботу пензенцев ждут на прием гастроэнтерологи

7 Авг. 13:57 2019-08-07T13:57:03+03:00

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Министерство здравоохранения Пензенской области информирует население, что в субботу в регионе врачи-гастроэнтерологи проведут прием граждан. Пройти осмотр и получить консультацию можно будет в следующих учреждениях:

- поликлиника ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» (ул. Тамбовская/ Богданова, д. 32/53А);

- поликлиника №1 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Набережная реки Мойки, 51);

- поликлиника №9 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Баумана, 65);

- поликлиника №14 ГБУЗ «Городская поликлиника» (ул. Стасова, 7);

- ГБУЗ «Сердобская межрайонная больница» (ул. Сорокина, 92).

Запись на прием к врачам-гастроэнтерологам осуществляется через портал государственных (муниципальных) услуг или сайт https://пенза-доктор.рф/.

ИСТОЧНИК KP.RU